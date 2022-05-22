“الزراعة”تمدد مهلة التعاقد على القمح مع اشتراط زراعة الذرة العلفية

بهدف تشجيع الفلاحين على زراعة محصول الذرة الصفراء العلفية فقد مددت وزارة الزراعة العقود الموقعة مع المستثمرين لزراعة القمح واشترطت الوزارة زراعة الذرة الصفراء العلفية لموسم واحد فقط مع قابلية إعادة الدراسة للتجديد على أن يتم  نشر إعلان في القرية الموجود فيها الأرض المطلوب استثمارها لمعرفة وجود اعتراضات من عدمها في حال الإيجابي الحصول على موافقة المحافظ على التأجير المطلوب، مع  أخذ تعهد على طالب الاستثمار أمام الكاتب بالعدل يتضمن إخلاء الأرض فور انتهاء الموسم الزراعي تحت طائلة المساءلة الجزائية، وأن تقوم لجنة أملاك الدولة بالمحافظة المعنية بالتحري عن الأجور الحقيقية لأراضي الدولة في المنطقة وتحديدها كأجور للمساحة المراد تأجيرها على أن لاتقل عن الحدود الدنيا الواردة في بلاغات الوزارة.

إضافة لتنظيم مشروع عقد استثمار وفق النموذج المعد لذلك ورفعه إلى الوزارة لتدقيقه والنظر بتصديقة أصولاً وفي حال الرغبة في الحصول على أي معلومات أو وجود استفسار مراجعة مديرية الأقتصاد الزراعي أو مديرية أملاك الدولة في الوزارة.

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