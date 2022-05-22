تأهيل عناصر”حماية المستهلك”

أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر سوسي خلال انطلاق دورة تأهيل كوادر لرفد جهاز حماية المستهلك، على أهمية رفد الكادر الرقابي التمويني بعناصر مؤهلة ومدربة تستطيع القيام بعملها في الأسواق وفق القوانين والأنظمة منعاً لحالات الغش و الاحتكار والتلاعب بالأسعار

وشدد سوسي على ضرورة تشجيع ثقافة الشكوى وتعزيز الثقة بمؤسسات ودوائر الدولة من خلال الاستجابة للشكاوى التموينية الواردة من المواطنين إلى مديريات التجارة الداخلية عبر مواقعها وصفحاتها وإعلام المواطنين بالإجراءات المتخذة.

بدوره حسام النصرالله مدير حماية المستهلك قال إن هذه الدورة تأتي ضمن خطة الوزارة في اعداد وتأهيل كوادر متخصصة في مجال الرقابة التموينية تكون قادرة على ممارسة دورها بدقة وامانة وتساهم في مراقبة حركة الأسواق وضبط المخالفات وبالإضافة الى العمل التوجيهي من قبل المراقبين لأصحاب الفعاليات لالتزامهم بالمواصفات القياسية والأنظمة والقوانين .

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