تعطيل صدور بيان ختامي لوزراء اقتصاد(آبيك)  

قال ممثل الوفد الروسي للصحفيين في مؤتمر وزراء اقتصاد دول منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، اليوم الأحد، أن الوزراء لم يعتمدوا بيانا ختاميا عقب اجتماعهم في بانكوك.

وأضاف: “الوفد الروسي يؤكد أنه لم يتم اعتماد البيان الختامي لوزراء اقتصاد آبيك، لكن رغم ذلك يمكن اعتبار الفعالية ناجحة لأن تايلاند تمكنت من ضمان جودة جدول الأعمال وضمان سير المناقشات خلالها”.

بدوره، صرح أحد المشاركين في المنتدى للصحفيين، بأن “تايلاند وروسيا ومعظم وفود دول أبيك حتى اللحظة الأخيرة حاولت الاتفاق على نص البيان الختامي. لقد تم الاتفاق على 23 فقرة من 24 فقرة من الوثيقة النهائية، والتي تتعلق بجدول الأعمال الاقتصادي والتجاري. لكن الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان ونيوزيلندا، لم تؤيد دعوة روسيا والصين لمواصلة التعاون بشأن جدول أعمال آبيك”.

وشدد على أنه لم يتم، الاتفاق على البيان المشترك للوزراء، بسبب الموقف التخريبي لبعض الدول الغربية.