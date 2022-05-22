تقليد أوسمة الإخلاص لـ٢٧٠ أسرة شهيد 

طرطوس – رشا سليمان

كرمت محافظة طرطوس بالتعاون مع مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ٢٧٠ أسرة شهيد من شهداء الجيش العربي السوري الذين ارتقوا في اعوام ٢٠١٦ و٢٠١٧، وقلدتهم أوسمة الإخلاص، وذلك في حفل تضمن عرض فيلم وثقائي عن بطولات الجيش العربي السوري وعظمة الشهادة والشهداء، وعرض فني وطني لفرقة إيلياما للفنون الشعبية.

وتحدثت مجدولين مسلّم والدة الشهيد النقيب حسين محمود في كلمة ذوي الشهداء عن قداسة الشهيد ومكانته العالية عند ربه، والشهيد حي يرزق وروحه حاضرة، وأشارت إلى أن ما يخفف عن ذوي الشهداء فقدان أبنائهم هي هذه المكانة العالية التي يحظى بها الشهيد الذي قدم نفسه فداءً لكل سوري يعيش على هذه الأرض الطيبة.

وأكد اللواء بسام بري مدير مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين أن ذوي الشهداء كانوا نموذجا يحتذى بالتضحية والعطاء وكانت دماء الشهداء المفتاح لطريق النصر، وإن الشهداء الذين قارعوا المستحيل في ساحات الوغى مع صبر ذويهم علموا العالم أسمى معاني التضحية والبطولة والفداء.

وأشار المهندس عبد الله السيد مدير أوقاف طرطوس إلى المكانة العالية التي يتمتع بها الشهيد معتبراً أن دماء الشهداء حفظت سورية وأسقطت تقسيمات العدو وبأن التضحية الحقيقية هي تضحية الإنسان بفلذة كبده.