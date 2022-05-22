خطة لتذليل معوقات “التعاون السكني” باللاذقية

اللاذقية- مروان حويجة

تنفّذ مديرية التعاون السكني في اللاذقية خطة تستهدف تذليل معوقات إنجاز المشروعات، وتسريع وتيرة الأعمال المنوطة بالجمعيات التعاونية السكنية.

واعتبر المهندس محمود عابدين مدير التعاون السكني بالمحافظة في حديثه لـ”البعث” أن الالتزام بالجدول الزمني وخطة التمويل من أهم محاور العمل، إضافة إلى توسيع قاعدة البيانات الخاصة بكل جمعية، وأتمتة العمل حسب الإحصائيات والمعطيات المتعلقة بالجمعية، ليتسنى للمديرية إعطاء بيانات للأعضاء التعاونيين في حال حدوث أية مشكلة في الجمعية، ولأجل ذلك تمّ الطلب من كل جمعية تقديم جدول بأسماء الأعضاء الأساسيين في كل مشروع، بدءاً من رقم العضوية /١/ مع تسلسل الملكية، وصولاً إلى المالك الأخير، وذلك بعد ملء الجداول من الجمعيات.

وأشار عابدين إلى متابعة المديرية لدور الجمعيات وتوجيهها للعمل على إفراز مشاريع الجمعية المنتهية والمشاريع قيد الإنجاز بعد الانتهاء من أعمال الهيكل، ونقل الملكية والتنسيق مع الدوائر العقارية بشأن إجراءات نقل الملكية وتقرير مبدأ المرجعية العقارية الواحدة.

وحول تأمين أراضٍ للجمعيات، أوضح عابدين أنّ هذا الموضوع يتمّ من خلال اللجنة الإقليمية والجهات المعنية لأجل توزيع أراضٍ على الجمعيات التعاونية السكنية بما يلبّي احتياجاتها، لافتاً إلى إعادة هيكلة وتنظيم عمل الجمعيات ومساعدتها وتحفيزها على الإسراع في إنجاز المشروعات القائمة ومشاريع الإفراز، مع اتخاذ كل الإجراءات التي تمكّن من تحقيق انطلاقة العمل من خلال تأمين الأرض والقرض، علماً أن التوزيع الذي جرى منذ العام ٢٠١٧ للأراضي والعقارات شمل ٩٦ مقسماً تمّ توزيعها على ٩٦ جمعية بموجب تقييم للجمعيات.

وبيّن عابدين أن مشروع كرم الزيتون يجري حالياً التنسيق بشأنه مع مجلس مدينة اللاذقية لأجل نقل الملكية لـ٢٨ عقاراً في كرم الزيتون إيذاناً بإنجاز إجراءات الترخيص بعد إتمام نقل الملكية من مجلس المدينة إلى الجمعيات، لتباشر بعدها الجمعيات بإجراءات الترخيص خلال فترة محدّدة من عملية نقل الملكية، بحيث تستفيد ٢٨ جمعية من هذه العقارات لاحقاً يضاف إليها ١٣ جمعية سابقاً استفادت من عقارات كرم الزيتون، كما يتمّ تأمين أراضٍ بديلة للمقاسم المشغولة في منطقة تنظيمية جديدة بالتنسيق مع مجلس المدينة وتضم ١٣ عقاراً.