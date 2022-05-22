ضبط عدة سيارات مخالفة ومذاع البحث عنها من قبل مباحث فرع مرور حماة

تمكن قسم مباحث فرع المرور بحماة أثناء قيام دورياته بالتحري عن السيارات المشتبه بها من ضبط عدد من السيارات المخالفة والمسروقة ،حيث وردت شكوى من أحد المواطنين بوجود سيارة نوع مرسيدس تم ركنها في إحدى شوارع المنطقة الصناعية بمدينة حماة على الفور توجهت دورية من مباحث المرور وبتحري وضع السيارة المذكورة تبين بأنها بدون عائدية وتحمل لوحات مزورة ومصنعة محلياً.