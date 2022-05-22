ضبط عدة سيارات مخالفة ومذاع البحث عنها من قبل مباحث فرع مرور حماة
تمكن قسم مباحث فرع المرور بحماة أثناء قيام دورياته بالتحري عن السيارات المشتبه بها من ضبط عدد من السيارات المخالفة والمسروقة ،حيث وردت شكوى من أحد المواطنين بوجود سيارة نوع مرسيدس تم ركنها في إحدى شوارع المنطقة الصناعية بمدينة حماة على الفور توجهت دورية من مباحث المرور وبتحري وضع السيارة المذكورة تبين بأنها بدون عائدية وتحمل لوحات مزورة ومصنعة محلياً.
وفي السياق نفسه وأثناء تجوال دورية من مباحث المرور اشتبهت بسيارة نوع (أفانتي) حيث تم توقيفها وتدقيق وضعها تبين بأنها تحمل لوحات لسيارة ثانية نوع شفر إضافة لتبديل المحرك بمحرك آخر مسروق ومذاع البحث عنه وغير مطابق مع أوراق السيارة المذكورة ،كما تم حجز سيارة نوع ( سيراتو ) بحقها ستة إذاعات بحث سرقة وسـ.لب وطلبات قضائية حجز تنفيذي ، إضافة لضبط عدد من السيارات المخالفة والمباعة بموجب وكالات مزورة وتقديم سائقيها للقضاء المختص.
ومازالت دوريات فرع المرور مستمرة بعملها بملاحقة وضبط السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.