فوز ثمين لجبلة في كأس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم

حقق فريق جبلة فوزاً هاماً على نظيره الأنصار اللبناني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لمسابقة كأس الإتحاد الآسيوي بكرة القدم.

المباراة التي جرت على أرضية ملعب نادي السيب العماني قدم خلالها فريق جبلة مستوى متميزا توجه بهدف حسين جويد في الدقيقة 92 ، كما أضاع لاعبوه فرصا كثيرة لو استغلت بالشكل الصحيح لكانت النتيجة أكبر، وكان لتألق الحارس الخبير إبراهيم عالمة دور واضح في تحقيق النقاط الثلاث التي أنعشت آمال الفريق في بلوغ الدور الثاني.

بهذه النتيجة بات رصيد جبلة ثلاث نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن السيب الثاني ونقطة وحيدة عن الكويت الكويتي المتصدر ، والذي سيواجهه النوارس يوم الثلاثاء المقبل في ختام مباريات المجموعة.

وفي ذات المسابقة لكن ضمن المجموعة الثالثة تلقى ممثل كرتنا الثاني فريق تشرين خسارة غريبة أمام مضيفه الرفاع الشرقي البحريني بهدفين نظيفين، فعلى الرغم من النقص العددي في صفوف الفريق البحريني بعد طرد لاعبين من صفوفه على مدار الشوطين لم يستطع لاعبو تشرين استغلال الأمور لصالحهم ليقدموا مستوى ضعيفا لم يؤهلهم لتحقيق فوز كان في المتناول.

وللمباراة الثانية على التوالي لم يكن أداء بطل الدوري مقنعا حيث ظهر غياب الانسجام واضحا بين عناصره هجوما ودفاعا، وحتى ضربة الجزاء التي حصل عليها الفريق في الدقيقة الأخيرة من المباراة أهدرت بأقدام محمد الواكد.

هذه الخسارة جمدت رصيد تشرين عند نقطة وحيدة في المركز الثالث للمجموعة وبعيدا عن صاحبي المركز الأول الرفاع والثاني النجمة اللبناني بثلاث نقاط ، وينتظره يوم الثلاثاء المقبل لقاء قوي جدا أمام النجمة والفوز فيه قد لا يكون كافيا لانتزاع بطاقة التأهل للدور الثاني.

المحرر الرياضي