مشوح تبحث والبوسعيدي تعزيز التعاون الثقافي بين سورية وعمان

بحثت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح اليوم مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي سبل تعزيز التعاون في المجالات الثقافية بين سورية وسلطنة عمان.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأنه تم خلال اللقاء الذي جرى صباح اليوم في العاصمة العمانية مسقط مناقشة العلاقات الثقافية القائمة بين البلدين وسبل إقامة المعارض الفنية المتبادلة وموضوع ترميم الآثار حيث أعرب الجانبان عن تطلعهما لزيادة وتيرة التعاون القائم.

حضر اللقاء جمال بن حسن الموسوي أمين عام المتحف الوطني العماني وإدريس ميا سفير سورية لدى سلطنة عمان وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية وأعضاء الوفد المرافق للوزيرة مشوح.

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح ونائب رئيس مجلس أمناء المتحف الوطني العماني الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد شاركتا أمس بافتتاح معرض (سورية مهد الحضارات) في العاصمة العمانية مسقط وسط حضور رسمي وشعبي.