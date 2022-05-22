هاني شاكر يعلق على اعتذار”شاكوش”  

كشف الفنان هاني شاكر عن موقفه كنقيب للمهن الموسيقية من اعتذار مطرب “المهرجانات”الشعبية حسن شاكوش عن خطئه خلال إحيائه حفلا غنائيا منذ 9 أشهر وتم على إثره منعه من الغناء داخل مصر.

وعلق الفنان هاني شاكر على الموضوع في لقاء إعلامي أثناء حضوره لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، قائلا إنه ضد فكرة العقاب طول العمر لأي شخص مهما كان، مؤكدا أن قرار وقفه عن الغناء لم يكن قرارا شخصيا، ولكنه قرار لجميع أعضاء مجلس النقابة.

وأضاف أنه ليس لديه مانع في مسامحته عما بدر منه خلال الفترة الماضية، والواقعة التي تسببت في إيقافه، ولكن بشرط وجود ضوابط تحكم عودته مرة أخرى للغناء في مصر لتجنب أي مشكلات جديدة.

كما جدد شاكوش اعتذاره لنقابة المهن الموسيقية ووعد بالالتزام بقواعد النقابة.