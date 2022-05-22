7392 وثيقة أنجزتها المصالح العقارية بالقنيطرة

القنيطرة- محمد غالب حسين

بين مدير المصالح العقارية بمحافظة القنيطرة عبد الرحمن فياض أن مديرية المصالح العقارية في القنيطرة أنجزت (7392) وثيقة عقارية خلال هذا العام ، في حين بلغ عدد القيود العقارية المصدّرة (3649) قيداً عقارياً و(478) بيان ملكية و(2885) بيان مساحة و(380) مخططاً مساحياً.

كما تم توثيق (366) عقداً للبيع والانتقال والأحكام القضائية، أماالرسوم المستوفاة بدل خدمات عن المعاملات العقارية؛ فبلغت (11) مليون ليرة سورية.

ولفت فياض إلى أن عدد التكاليف الفنية بلغ (56 ) تكليفاً بين (إفراز- تصحيح أوصاف- بيانات حدود ) منها (35) تكليفاً منفذاً ؛ و(21) تكليفاً غير منفذ ؛ والرسوم المستوفاة عنها بلغت( 260) ألف ليرة.

ونوّه فياض بأن المديرية قامت بافتتاح أعمال التحديد والتحرير في المنطقة العقارية( 112 / 2 ) في قرية الرفيد.

وأشار مدير المصالح العقارية إلى أن جميع الأعمال العقارية في المديرية مؤتمتة إلكترونياً ؛ وتُستخرج باليوم نفسه ؛ وبذلك تخلّص المراجعون من عناء الانتظار لأوقات طويلة عند استخراجها يدوياً .