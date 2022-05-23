إصـ.ابة ثلاثة مواطنين جراء انفجـ.ار قـ.نبلة بأحد محلات الألبسة في مصياف.

أصيب ثلاثة أشخاص شاب وأمرأتين نتيجة قيام شخص بتفجير قنبلة في محل لبيع اللالبسة في شارع الجيش الشعبي بالقرب من مشفى العناية في مدينة مصياف

توجهت دوريات الامن الجنائي في مصياف إلى الموقع المذكور وشوهد آثار تفجـ.ير قنـ.بلة في المحل وتعرض ثلاثة أشخاص للإصابة إمرأتين وشاب، حيث تم اسعاف المصابين إلى المشفى وبالتحقيق الأولي تبين وجود خلاف عائلي بين إحدى المصابات والمدعو (مهران . ح ) و الذي قام برمي القـ.نبلة ولاذ بعدها بالفرار .

التحقيقات والأبحاث جارية عن الفاعل حتى القاء القبض عليه وتقديمه الى القضاء أصولا