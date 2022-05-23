افتتاح /8/ مراكز في حلب لاستلام محصول القمح

حلب- معن الغادري

افتُتحت أمس في حلب 8 مراكز لاستلام محصول الحبوب، منها 3 مراكز لاستلام قمح الدوكما و5 مراكز للمشوّل سيتمّ افتتاحها اعتباراً من 22 الشهر الجاري.

وبيّن محافظ حلب حسين دياب خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الفرعية أهمية تقديم كل التسهيلات لاستلام كامل محصول القمح، منوهاً بتوجيه السيد الرئيس بشار الأسد في رفع سعر شراء الكيلو غرام إلى ألفي ليرة سورية، وأهمية هذا التوجيه في تشجيع المزارعين للاهتمام بالمحصول وتسليمه إلى مؤسسة الحبوب، موضحاً أن مؤتمر الحبوب الأخير منح تسهيلات كبيرة لاستلام كامل الكميات المنتجة من القمح، حتى ولو تجاوزت نسبة الأجرام والشوائب فيها /23%/، مؤكداً أن أية عملية تهريب للقمح أو عدم تسليمه، ستتمّ محاسبة المخالفين وفق أحكام المرسوم /8/ لعام 2021، خصوصاً بعد تقديم كل الدعم اللازم للمزارعين.

ولفت المحافظ إلى تأمين التغذية الكهربائية لهذه المراكز من الساعة /6/ صباحاً حتى /6/ مساءً، مشدداً على ضرورة تسهيل حركة الحصادات والجرارات وتأمين المحروقات اللازمة، داعياً إلى تشكيل اللجان المطلوبة في مراكز الاستلام لتسهيل إجراءات التسليم. ومن ضمن ما تمّ اتخاذه لتسهيل الإجراءات، تأمين سيارات لنقل الأموال للمصارف الزراعية بالتنسيق مع قيادة الشرطة وعدم طلب براءة ذمة من الفلاحين أثناء تسليم قيم الحبوب، إضافة إلى إتمام عمليات الغربلة على نفقة الدولة في مركز تل بلاط دون أن يتحمّل المزارع أية تكاليف.

مدير الزراعة المهندس رضوان حرصوني أوضح لـ”البعث” أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات المطلوبة لاستلام المحصول من الفلاحين، مشيراً إلى أن الوحدات الإرشادية بالإضافة إلى مندوبين من قبل مديرية الزراعة يواكبون عملية الحصاد بشكل يومي لتذليل أي صعوبات قد تعترض عمل الفلاحين، مبيناً أنه يتمّ التنسيق مع المؤسّسات الحكومية والمعنيين لضمان عدم حصول حرائق ومكافحة أي حريق قد يحصل في أي منطقة، علماً أنه تمّت السيطرة على الحريق الذي التهم نحو 72 هكتاراً في الجهة الجنوبية من ريف حلب. وأشار حرصوني إلى أن الخطة الإنتاجية الزراعية المقترحة من القمح المروي للموسم القادم نحو /95/ ألف هكتار، و/973/ هكتاراً للشعير.