الحرارة إلى انخفاض وأمطار متفرقة أعلاها 33 مم في وادي قنديل باللاذقية

الحرارة إلى انخفاض وأمطار متفرقة أعلاها 33 مم في وادي قنديل باللاذقية

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يبقى الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط حبات البرد خاصة فوق المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 85 كيلومتراً بالساعة تثير الأتربة والغبار في معظم المناطق الداخلية والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة غدا للارتفاع لتصبح حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية وسديمي في المناطق الشرقية والبادية.

وشهد عدد من المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفرقة سجل أعلاها 33 مم في وادي قنديل باللاذقية.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ان نسب الهطل كانت كالتالي في محافظة طرطوس.. القدموس 20 مم والدريكيش 14 مم وحمام واصل 12 مم وبانياس 10 مم ومشتى الحلو والشيخ بدر 2 مم.

وفي محافظة حماة.. 4 مم في وادي العيون و3 مم في الرصافة والحميري و2 مم في عين حلاقيم والسلمية ومصياف و1 مم في ربعو.

وفي الغاب.. 6 مم في شطحة و3 مم في عين الكروم والكريم و2 مم في السقيلبية.

وفي محافظة حمص.. العريضة والناصرة 2 مم و شين وتلكلخ 1 مم.

وفي محافظة اللاذقية.. وادي قنديل 33 مم و20 مم في البهلولية و14 مم في بوقا و13 مم في مطار الباسل و10 مم في الحفة و9 مم في كسب و6 مم في صلنفة والمزيرعة والقرداحة و5 مم في اللاذقية.

وفي محافظة إدلب.. 10 مم في أرمناز و6 مم في جسر الشغور و1 مم في خان شيخون.