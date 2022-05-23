القبض على مروج عملة مزيفة في قطنا

وردت معلومات إلى مركز الأمن الجنائي في قطنا بريف دمشق حول وجود شخص يقوم بترويج عملة مزيفة بمحلة (رأس النبع ) في قطنا.

وتمكن مركز الأمن الجنائي من إلقاء القبض على المذكور بكمين محكم و تبين أنه يدعى (رضوان . ق)، وعثر بحوزته على قطعة مزيفة من فئة الخمسة آلاف ليرة سورية و قطعة أخرى مزيفة من فئة الخمسين دولار أمريكي، و بالتحقيق معه اعترف بوجود كمية من العملة المزيفة مخبأة في أحد المنازل حيث تم تحري المنزل وعثر فيه على مبلغ مالي من فئة الخمسة آلاف ليرة سورية والخمسين دولار أمريكي وتبين أن جميعها مزيفة.

بلغ مجموع المبالغ المزيفة المصادرة / 2.510.000 / ل. س مليونين وخمسمائة وعشرة آلاف ، و/ 400 / أربعمائة دولار أمريكي.