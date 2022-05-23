حملة مجانية لمكافحة حشرة ذبابة الفاكهة في حمص

بين مدير زراعة حمص المهندس يونس الحمدان أن المديرية تطلق حملة مجانية لمكافحة حشرة ذبابة الفاكهة على الأشجار المثمرة في المحافظة، لافتاً إلى أن الحملة تتضمن إقامة أنشطة إرشادية تتضمن متابعة العمليات الزراعية هذه الفترة وقبل بدء نشاط الحشرة في منتصف أيلول، وجمع الثمار المتساقطة في كيس يربط جيدا ويدفن على عمق مناسب بالتربة للقضاء على البيوض واليرقات، والاسراع بالقطاف للأصناف الناضجة دراق وصبار، وإجراء فلاحات وري بشكل دوري للأرض للقضاء على العذارى الموجودة بالتربة، وشرح طريقة تعليق المصائد بأنواعها وبعدد 3 إلى 5 مصائد غذائية و2 مصيدة جاذب جنسي TML في الدونم.