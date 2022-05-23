خروج مولدوفا من رابطة الدول المستقلة سيؤثر على اقتصادها

نقلت وكالة سبوتنيك عن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو قوله في إطار رابطة الدول المستقلة تعتبر مولدوفا الآن عضواً في منطقة التجارة الحرة والانسحاب من مثل هذه الاتفاقيات سيكون له تأثير سلبي على اقتصادها مشيراً إلى وجود اتفاقيات بشأن الهجرة والضمان الاجتماعي أيضاً.

وأوضح رودينكو أن خطط الناتو لتزويد مولدوفا بالأسلحة تثير العديد من التساؤلات وقال: لم نفاجأ كثيراً ببيان بريطانيا حول تسليح مولدوفا لكننا سنراقب ذلك لأن دستور البلاد ينص بوضوح على وضعها المحايد غير التكتلي وبالتالي فإن إمدادها بالأسلحة من دولة عضو في الناتو يثير التساؤلات.

 

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