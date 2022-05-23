نتائج منتظرة لمنتخبنا الوطني في بطولة العالم للمواي تاي

يستعد منتخبنا في رياضة المواي تاي للرجال والسيدات لمشاركة مهمة في بطولة العالم للعبة التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي في الفترة بين 26 من الشهر الجاري ولغاية 6 حزيران القادم، وتتألف بعثتنا من ثلاثة لاعبين ولاعبتين، مع احتمال مشاركة لاعب رابع مقيم في الولايات المتحدة.

رئيس اتحاد اللعبة منار البزرة أكد لـ “البعث” أهمية التواجد في مثل هذه المحافل، والدور الكبير الذي تلعبه مثل هذه البطولات في صقل وزيادة خبرة لاعبينا، ومع مشاركة أكثر من 100 دولة تكتسب البطولة أهمية مضاعفة للاعبينا الذين يبحثون عن الإنجاز النوعي لا التواجد فقط، فهم من خيرة اللاعبين ليس في سورية وإنما في المنطقة، ونتائجهم تشهد لهم بذلك.

وكشف البزرة أنه عند اختيار اللاعبين للبطولة تم تفضيل أن تكون مشاركة الرجال من اللاعبين المقيمين في الخارج كون البطولة على مستوى عال جداً، والأولوية للاعبين المجهزين منذ أشهر، ولديهم تمرّس وخبرة عالية في البطولات الدولية، على رأسهم علاء أبو جيش، وبالنسبة للاعبنا المقيم في أمريكا فهو يشارك ببطولة هيوستن ثاني أقوى بطولات المواي تاي عالمياً، نأمل أن يتمكن من الالتحاق بركب المنتخب عند حل أمور السفر.

وأضاف البزرة: اتحاد اللعبة قرر المشاركة بلاعبتين مؤهلتين لتكون لدينا فرص أوفر للوصول بعيداً في البطولة، أما فيما يخص لاعبينا المحليين فهم داخل معسكر طويل تجهيزاً لزخم البطولات القادمة التي نعمل كي تكون لدينا بصمة قوية فيها، فهم مواهب وخامات قوية واعدة، ولكن تنقصهم خبرة الاحتكاك، لذا كان قرارنا التدرج في زجهم بالبطولات حسب التطور الذي يصلون إليه من بطولة إلى أخرى، والاعتماد حالياً على المقيمين في الخارج في المشاركات الكبيرة.

وعن النشاطات القريبة أشار البزرة إلى أن منتخب الفنون القتالية المختلطة وضع اللمسات الأخيرة في تدريباته استعداداً للمشاركة الأحد القادم في بطولة دولية في العاصمة اللبنانية بيروت، وهناك دورة تدريبية مميزة ومهمة في الغرابلينغ خلال الشهر القادم.

سامر الخيّر