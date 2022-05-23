وزير الزراعة يجري عدد من اللقاءات والاتفاقيات في صربيا

وزير الزراعة يجري عدد من اللقاءات والاتفاقيات في صربيا

خلال الزيارة التي يقوم بها وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا إلى جمهورية صربيا شارك الوزير في افتتاح المعرض الزراعي الدولي 89 الذي يقام في مدينة نوفي ساد الصربية بمشاركة 21 دولة.

والتقى الوزير في المعرض مع وزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاجي وناقش معه العلاقات الزراعية بين البلدين وأطر تنفيذها وإمكانية تنفيذ مشاريع إقليمية لمواجهة أثر التغيرات المناخية الأخيرة.

كما التقى الوزير مع سفراء فلسطين الإمارات العربية المتحدة وإيران ومصر وتبادل معهم الحديث حول تطوير التعاون العربي المشترك بما يخدم الشعوب العربية ويساهم في تحسين واقعها الاقتصادي ويحقق أمنها الغذائي.

وزار الوزير معهد Bio Sience المتخصص ببحوث التكنولوجيا وتم الاتفاق على إعداد برامج تعاون مشتركة بهدف تبادل الخبرات وتدريب الفنيين والاستفادة من التجارب المنفذة.