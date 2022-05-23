تعاون ثقافي بين سورية وعمان

بحثت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح خلال لقائها اليوم وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للشؤون الثقافية في سلطنة عمان سعيد بن سلطان بن يعرب البوسعيدي سبل تنشيط العمل الثقافي المشترك بين البلدين الشقيقين.

وتم خلال اللقاء الذي جرى في مبنى وزارة الثقافة العمانية تبادل وجهات النظر والتباحث في المجالات الثقافية وآفاق تطويرها والتأكيد على أهمية تفعيل مذكرة التفاهم وتحديث البرنامج التنفيذي بما ييسر تبادل المنتج الثقافي لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين وفائدة العمل الثقافي الذي يسهم في بناء القيم والإنسان وإقامة فعاليات وأنشطة ثقافية وفنية ومسرحية.