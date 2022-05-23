تعاون ثقافي بين سورية وعمان

بحثت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح خلال لقائها اليوم وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للشؤون الثقافية في سلطنة عمان سعيد بن سلطان بن يعرب البوسعيدي سبل تنشيط العمل الثقافي المشترك بين البلدين الشقيقين.

وتم خلال اللقاء الذي جرى في مبنى وزارة الثقافة العمانية تبادل وجهات النظر والتباحث في المجالات الثقافية وآفاق تطويرها والتأكيد على أهمية تفعيل مذكرة التفاهم وتحديث البرنامج التنفيذي بما ييسر تبادل المنتج الثقافي لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين وفائدة العمل الثقافي الذي يسهم في بناء القيم والإنسان وإقامة فعاليات وأنشطة ثقافية وفنية ومسرحية.

مقالات ذات صلة

بوغدانوف يؤكد الاتفاق بشكل أولي على عقد الاجتماع المقبل حول سورية بصيغة (أستانا)

5-مايو-2022

انخفاض أسعار النفط

10-مايو-2022

وزيرة الدفاع الألمانية: فرص الحوار مع روسيا لا تزال قائمة

24-فبراير-2022

مستوطنون إسرائيليون يقتلعون عشرات أشجار الزيتون غرب سلفيت

5-يناير-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى