استشهاد 12 مدنياً في هجوم لتنظيم “داعش” في كركوك وديالى

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، استشهاد 12 مدنياً وإصابة آخرين في هجوم مسلح وصاروخي استهدف به تنظيم “داعش” الإرهابي محافظتي كركوك وديالى.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إنّ “عصابات داعش الإرهابية استهدفت، مساء الإثنين، المزارعين الأبرياء في قرية سامي العاصي في كركوك بإطلاق نار عليهم، أثناء عملية الحصاد لمحصول القمح، ما أسفر عن مقتل 6 مواطنين”.

وأضافت أنّ الاعتداء “أسفر عن حرق حاصدة و3 مركبات ومساحة من المزروعات”.

وفي ديالى، أفاد مصدر أمني بأنّ ” 6 مدنيين قتلوا بهجوم بقذائف هاون استهدفت مناطق سكنية شمالي المحافظة”.

مقالات ذات صلة

ماليزيا توقف صادرات الدجاج

23-مايو-2022

وزير الخارجية الروسي: الناتو لم يحترم رؤيتنا الأمنية وسعى إلى ضم أوكرانيا وجورجيا

25-فبراير-2022

لافروف: لا نريد دولة نازية قرب حدودنا وأهم أهدافنا نزع السلاح من أوكرانيا

10-مارس-2022

زاخاروفا ترد على تصريح وزيرة الخارجية البريطانية حول رجال الأعمال الروس

31-يناير-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى