استشهاد 12 مدنياً في هجوم لتنظيم “داعش” في كركوك وديالى

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، استشهاد 12 مدنياً وإصابة آخرين في هجوم مسلح وصاروخي استهدف به تنظيم “داعش” الإرهابي محافظتي كركوك وديالى.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إنّ “عصابات داعش الإرهابية استهدفت، مساء الإثنين، المزارعين الأبرياء في قرية سامي العاصي في كركوك بإطلاق نار عليهم، أثناء عملية الحصاد لمحصول القمح، ما أسفر عن مقتل 6 مواطنين”.

وأضافت أنّ الاعتداء “أسفر عن حرق حاصدة و3 مركبات ومساحة من المزروعات”.

وفي ديالى، أفاد مصدر أمني بأنّ ” 6 مدنيين قتلوا بهجوم بقذائف هاون استهدفت مناطق سكنية شمالي المحافظة”.