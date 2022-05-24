استعدادات لاستلام محصول القمح في دير الزور

بين مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب بدير الزور المهندس أديب ركاض أنه تم تجهيز مركزين دائمين لاستلام الأقماح من الفلاحين هما مركز الفرات في مدينة دير الزور المخصص لاستلام الأقماح من الفلاحين والجمعيات الفلاحية في ريف المحافظة الغربي ومركز الميادين المخصص لاستلام الأقماح في ريف المحافظة الشرقي إضافة إلى 3 مراكز للشراء والشحن المباشر في كل من البوكمال والتبني وحطلة وذلك بهدف تسهيل استلام المحصول من الفلاحين.

وأشار ركاض إلى أن المؤسسة اتخذت كل الإجراءات لاستلام الأقماح من الفلاحين لجهة تجهيز ساحات العراء لاستلام الحبوب المشولة ومعايرة القبابين وتحضير المخابر والغرف السرية وتشكيل اللجان المختصة إضافة إلى إجراءات الحماية الذاتية من شبكات وصهاريج وجرارات للإطفاء لافتاً إلى أن الفرع باشر ببيع الأكياس للفلاحين لتعبئة محصولهم على أن تعاد قيمتها للفلاح مع الفاتورة.