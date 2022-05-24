الإمارات وتشيكيا والنمسا وسلوفينيا تسجل أول إصابة بجدري القردة

أعلنت الإمارات اليوم أنها سجلت أول حالة إصابة بجدري القردة في البلاد، ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية وام فإن وزارة الصحة أوضحت أن الحالة تعود لزائرة تبلغ 29 عاما قادمة من غرب أفريقيا مبيناً أنها تتلقى العناية الطبية اللازمة.

من جهة ثانية قال مدير الجمعية التشيكية للأمراض المعدية بافيل دلوهي لوكالة فرانس برس: “إن المرض رصد لدى رجل في المستشفى العسكري الجامعي في براغ وكنا نتوقع ذلك منذ أيام” مشيراً إلى أنها مسألة وقت فقط.

أما في النمسا فقد قالت السلطات الصحية: ” إن رجلاً نقل إلى أحد مستشفيات العاصمة فيينا بعدما ظهرت عليه أعراض جدري القردة بما فيها الحمى ليتبين لاحقا أنه مصاب بالمرض”.

كما سجلت سلوفينيا إصابة بجدري القردة لدى رجل ظهرت عليه أعراض الوباء بعد عودته من جزر الكناري الإسبانية وفقا للسلطات الصحية المحلية.