“التنمية الإدارية”: التعهد بعدم متابعة الدراسة من قبل خريجي المعاهد التقانية المعينين قانوني

“التنمية الإدارية”: التعهد بعدم متابعة الدراسة من قبل خريجي المعاهد التقانية المعينين قانوني

أوضحت وزارة التنمية الإدارية أن التعهد الخطي الشخصي المرفق بطلب تعيين خريجي المعاهد التقانية الأوائل يأتي استناداً للمادة /2/ من القانون رقم (18) لعام 2019 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية التي تنص على ألا يستفيد من أحكام هذا القانون الخريج الذي يرغب بمتابعة دراسته وذلك عملاً بأحكام المادة (115/أ-3) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته.

كذلك المادة /3/ من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم/1896/ التي تبين أن استفادة خريج المعهد المقبول لمتابعة دراسته في الجامعة من أحكام القانون المذكور تُوجب عليه أن يتقدم بطلب شخصي يبدي فيه رغبته بمتابعة الدراسة، وفي حال تقدمه بهذا الطلب لا يحق له الرجوع عنه لاحقاً.

وتوجهت وزارة التنمية الإدارية لبعض المواقع والصفحات توخي الدقة بتناول هذا الأمر وعدم تجييره لغايات ليست له.