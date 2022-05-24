الشركات الصغيرة الأمريكية تتوقع الأسوء

أوضحت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في تقرير لها أن أصحاب الشركات والأعمال الصغيرة فقدوا ثقتهم بالاقتصاد الأمريكي مع تدهور توقعات تحسن ظروف العمل وارتفاع مستوى التضخم واضطراب سلاسل الإمداد ونقص العمالة الأمر الذي ألقى بظلال ثقيلة على مستقبل هذه الشركات وإمكانية استمرارها في المستقبل القريب.

الصحيفة أشارت إلى مسح تضمن أكثر من 600 شركة صغيرة أجرته شركة فيستيج لاستشارات الأعمال أظهر أن 57 بالمئة من أصحاب هذه الشركات يتوقعون ظروفاً اقتصادية أكثر سوءاً في الولايات المتحدة العام المقبل وأن نسبة الشركات الصغيرة التي تتوقع زيادة الإيرادات عام 2023 انخفضت إلى 61 بالمئة مقارنة بـ79 بالمئة في أيار عام 2020.