القاهرة تعلن الموافقة على تسيير رحلات جوية بين القاهرة وصنعاء لتثبيت الهدنة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية الموافقة على تسيير رحلات جوية بين مطاري القاهرة وصنعاء الدوليين، ضمن تنفيذ هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن.

وقالت الوزارة في بيان عبر “فيسبوك”، إن “وزير الخارجية سامح شكري تلقى اتصالا هاتفيا من سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث عبر السكرتير العام عن خالص شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي للسماح بتسيير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء في إطار الهدنة الأممية في اليمن”.

وأضافت أن “شكري أعرب عن أمله في أن تسهم تلك الخطوة في تثبيت الهدنة الأممية في اليمن، وتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق، والإسهام في جهود إحلال الاستقرار والأمن في اليمن، ودعم إيجاد تسوية مستدامة للأزمة هناك، وتمنيه لما فيه كل الخير للشعب اليمني”.

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