المهندس عرنوس يلتقي كشيشيان.. أهمية تكاتف أبناء الوطن الواحد لمواجهة ما تتعرض له سورية

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم الكاثوليكوس آرام الأول كشيشيان راعي الكنيسة الأرمنية في بيت كيليكيا الكبير والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية التكاتف بين أبناء الوطن الواحد من أجل مواجهة التحديات التي تتعرض لها سورية وكسر الحصار الاقتصادي الذي يستهدف منع عملية إعادة إعمار وبناء ما دمره الإرهاب وداعموه.

وأكد الكاثوليكوس كشيشيان تجذر السوريين الأرمن بأرض سورية وارتباطهم بها، معرباً عن الثقة بأن الشعب السوري بكل أطيافه قادر على إكمال طريق تعافي سورية وتجاوز آثار الحرب الإرهابية والحصار الظالم عليها.

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