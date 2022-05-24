“الموارد المائية”تستمر بتنفيذ محطة تصفية سد 16 تشرين

بينت وزارة الموارد المائية أنها تستمر بتنفيذ مشروع محطة تصفية سد 16 تشرين لدعم منظومة مياه الشرب في مدينة اللاذقية وأنه سينتهي قبل نهاية العام الحالي.

ووفقاً للوزارة تستفيد منه بالدرجة الرئيسية مدينة اللاذقية وفي المراحل اللاحقة يمكن ان يستفيد الريف الشمالي القريب من المدينة، كما سينعكس ايجاباَ على ريفي جبلة والقرداحة.

وتبلغ الكلفة التقديرية للمشروع عشرة مليارات وستمائة وخمسون مليون ليرة للاعمال المدنية، وتسع وثلاثون مليون وستمائة الف يورو لتقديم وتركيب التجهيزات الميكانيكية والكهربائية.