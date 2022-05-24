بحضور قيادة الحزب.. فروع الحزب في إدلب وجامعتي دمشق وتشرين تعقد مؤتمراتها السنوية

البعث – محافظات:

بحضور الرفاق في قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، واصلت الفروع الحزبية في المحافظات والجامعات عقد مؤتمراتها السنوية لمناقشة لتقارير المقدمة.

ففي حماه ( حسان المحمد): بحضور الأمين العام المساعد الرفيق هلال الهلال انطلقت أعمال مؤتمر فرع إدلب لحزب البعث العربي الاشتراكي وبحضور الدكتور مهدي دخل الله عضو القيادة المركزية للحزب وقيادة الفرع والمحافظ وأعضاء مجلس الشعب، وأمناء الشعب والفرق ومدراء المؤسسات الخدمية وذلك على مدرج فرع الحزب بحماة.

وفي دمشق (بسام عمار): انطلقت أعمال مؤتمر فرع جامعة دمشق للحزب بحضور بحضور الرفيق عمار السباعي عضو القيادة المركزية للحزب رئيس المكتب الاقتصادي والرفيق الدكتور خالد الحلبوني أمين الفرع والرفيق الدكتور محمد أسامة الجبان رئيس الجامعة والرفيقة أميمة سعيد عضو لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي .

وفي اللاذقية (مروان حويجة): بدأت على مدرج النادي السينمائي الطلابي في جامعة تشرين أعمال المؤتمر السنوي لفرع جامعة تشرين للحزب بحضور الرفيق الدكتور عمار ساعاتي عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب الشباب المركزي و الدكتور جورج الريس عضو لجنة الرقابة و التفتيش الحزبي والرفيقة الدكتورة ميرنا دلالة أمين الفرع والدكتور بسام حسن رئيس الجامعة.

يتبع ..