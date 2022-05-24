تحضيرات للجرحى لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي

تابع الجرحى من نسب العجز تحت الكلي والجزئي ضمن مجموعات مصغرة في المحافظات استعداداً لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي بإشراف مدرسين اختصاصيين رافقوهم طوال العام الدراسي.

وأوضح مشروع جريح الوطن في بيان له أن هذه الجلسات التي ينظمها المشروع بالتعاون مع مديريات التربية واتحاد شبيبة الثورة تستهدف بشكل أساسي تلافي أي عقبة أمام الجرحى ضمن المناهج الدراسية من خلال تعزيز مخزونهم الفكري بالمعلومات والأفكار المهمة الأساسية وإجراء مراجعات نهائية للمنهاج كاملاً إضافة إلى حل نماذج امتحانية لدورات سابقة.

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