تشديد الرقابة على وسائل النقل العامة

وجهت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعميما لمديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بتشديد الرقابة على وسائل النقل ( سرفيس – تكسي) المتوقفة عن تأدية خدماتها للمواطنين وتعمل على بيع مخصصاتها من البنزين والمازوت المدعوم في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وحرمان المواطنين من خدمة النقل

وشدد وزير التجارة الداخلية عمرو سالم على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وتغريمهم بمبالغ كبيرة تكون رادعة وفق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 إضافة إلى توقيف مخصصاتهم وإلغاء تراخيصهم .