توقيف شخص يحتال على المواطنين الراغبين بالحصول على جوازات سفر

بعد ورود معلومات إلى فرع الهجرة والجوازات في حمص حول وجود شخص يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين الراغبين بالحصول على جوازات سفر عبر صفحة شخصية له على مواقع التواصل الاجتماعي باسم فتاة ويقوم بتوجيه المواطنين إلى صفحته المذكورة، تمكن الفرع من معرفة المشتبه به وإلقاء القبض عليه، وتبين أنه يدعى (ع . ق) وعثر بحوزته على جوازات سفر منتهية الصلاحية، وبالتحقيق معه اعترف بأنه يقوم  بالنصب والاحتـيال على المواطنين الراغبين بالحصول على جوازات سفر عبر صفحته الشخصية من خلال إيهام ضحاياه المقيمين خارج القطر بأن الجوازات التي بحوزته استحصل عليها لأشخاص آخرين بعد تغيير بياناتها الشخصية.

 

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