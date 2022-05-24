جيش الاحتلال يهدم مسجداً في الضفة الغربية

هدم “جيش” الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مسجد الصمود في تجمع الرماضين في منطقة قلقيلية، وذلك بذريعة عدم الترخيص.

وندّد وزير الأوقاف الفلسطيني حاتم البكري بعملية الهدم، وقال إنّها “تدلُّ بشكل واضح على الهمجية التي وصلت إليها آلة التحريض الإسرائيلية تجاه المقدسات في فلسطين”.

وأردف: “هذه الجريمة، اعتداء صارخ على المسلمين ومشاعرهم”.

وأضاف: “لم يعد هناك أماكن عبادة آمنة في ظل الاعتداءات والجرائم التي تتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه”، مطالباً المؤسسات الإسلامية والدولية بالعمل على إنهاء هذه الاعتداءات.

ويقع تجمع الرماضين خلف جدار الفصل العنصري، في محافظة قلقيلية، ويسكنه نحو 400 فلسطيني.

​​​​​​​وتمنع سلطات الاحتلال البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة “ج” في الضفة الغربية من دون تراخيص، والتي يُعد الحصول عليها شبه مستحيل.