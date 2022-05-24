صحة حماة تتصدى لـ”اللاشمانيا”

بهدف مواجهة مرض اللاشمانيا في ريف حماة والتخفيف من معاناة المواطنين اتخذت مديرية صحة حماة جملة من الإجراءات من خلال مركز البرداء واللاشمانيا التابع للمديرية.

وشملت هذه الإجراءات وفقاً للدكتور باسل إبراهيم رئيس المركز توزيع ناموسيات مشبعة بالمبيدات الحشرية لجميع العائلات القاطنة في مدينة كفرزيتا وبلدة اللطامنة في الريف الشمالي من المحافظة، إضافة لعدد من النشاطات التوعوية

ويستقبل مركز البرداء واللاشمانيا في مركز مدينة حماة يومياً المصابين بالمرض ويقدم العلاج مجاناً لهم باستخدام الرذاذ الآزوتي كما يجري مسحاً للإصابات المشتبهة بهدف تشخيص المرض والبدء بمرحلة العلاج التي تستمر حتى الشفاء التام.