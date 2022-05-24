لجان التسوية مستمرة في دير الزور وحلب والرقة

استقبلت لجنة التسوية في صالة العامل بمدينة دير الزور عدداً من المطلوبين من أبناء المحافظة وسوت أوضاعهم بإجراءات ميسرة لافتاً إلى أن “المركز مستمر بالعمل ليتمكن جميع المشمولين بالتسوية من الالتحاق بالذين سبقوهم إليها من المدنيين المطلوبين والفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية”.

كما تواصل في ريف حلب في مركزي تل عرن وحيان استقبال الراغبين بالتسوية حيث انضم اليوم إليها عدد من المواطنين بعضهم من المتخلفين عن خدمة العلم كانوا يقطنون في مناطق انتشار ميليشيا (قسد) ومجموعات إرهابية تتبع للنظام التركي صادرت حياتهم ومنعتهم من أداء واجباتهم وسلبت حقوقهم.

وفي سياق متصل فقد واصل مركز السبخة بريف الرقة الشرقي استقبال الراغبين بالتسوية وسط إجراءات ميسرة ومساعدة وجهاء المناطق واللجان المختصة لتأمين وصول جميع الراغبين بها إلى المركز.