وزير الصحة يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ونظيره الأردني في جنيف

بحث وزير الصحة الدكتور حسن محمد الغباش مع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري على هامش الجلسة العامة للدورة ال75 لجمعية الصحة العالمية المقامة حالياً في جنيف- بحث المستجدات والأولويات المتعلقة بالرعاية الصحية في المنطقة والعالم وسبل تحسين واقع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما التقى الوزير الغباش وزير الصحة الأردني الدكتور فراس الهواري حيث جرى بحث تعزيز التعاون الثنائي الصحي بين البلدين.

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