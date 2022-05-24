71 مليون غرامة لمحطة وقود بحماة  

ضبطت مديرية حماية المستهلك في حماة محطة محروقات تلعدا بمخالفة التصرف بإحتياط المحطة من البنزين والمازوت، وتم تغريم المخالف بمبلغ نحو 71 مليون ل. س , إضافة إلى اتخاذ الإجرارات القانونية اللازمة .

كما تم ضبط صهريج عائد للمدعو محمد شوبك بمخالفة الإتجار بالمازوت وتغريم المخالف بمبلغ 7,000,000 ل.س.

من جهة ثانية تم تنظيم ضبط إنتاج وتوزيع خبز سئ الصنع بحق مخبز حوجك في قرية عقرب وتنظيم 3 ضبوط حيازة مواد منتهية الصلاحية بحق عبد الرحمن فضل،عبد الله حلبية،محمد جبر و ضبط تعبئة مواد غذائية ناقصة البيان بعدم ذكر تاريخ الإنتاج والإنتهاء بحق عبدو خضر.

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