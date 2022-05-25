استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

وذكرت وكالة وفا أن الشاب غيث رفيق يامين 16 عاماً استشهد متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها منطقة قبر يوسف شرق المدينة.

كما أصيب عدد من المواطنين فجر اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية فقوعة شرق مدينة جنين.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسط إطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق واشتعال النيران في الأراضي الزراعية المحاذية لجدار الفصل العنصري.

واقتحمت قوات الاحتلال قرى الطيبة وعانين وطورة في جنين وفتشت منازل الفلسطينيين فيما تواصل قوات الاحتلال مناوراتها العسكرية في بلدتي يعبد وعانين مستخدمة آليات عسكرية ثقيلة.

ويكثف الاحتلال مؤخراً وجوده العسكري في محيط قرى وبلدات جنين ويستمر بإقامة حواجز ثابتة ومتنقلة.

وكان عشرات الفلسطينيين أصيبوا فجر اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي عليهم في مدينة نابلس.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت قبر يوسف شرق المدينة واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وأصيب ثمانية فلسطينيين واعتقل آخر أمس خلال اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون في مدينة نابلس.

إلى ذلك اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم بلدتي عوريف وبورين جنوب مدينة نابلس.

وأوضح مسؤول ملف مقاومة الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لوكالة وفا أن مستوطنين اقتحموا بلدة عوريف وحطموا زجاج نوافذ مسجد الرباط وأحرقوا مركبة كما اقتحموا بلدة بورين وهاجموا عدة منازل.

واعتدى مستوطنون على مركبات الفلسطينيين على الطريق الواصل بين بلدة حوارة في نابلس ومدينة قلقيلية ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بعدد منها.

في سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينتي القدس وقلقيلية وبلدتي بيت كاحل في الخليل وبيت سيرا في رام الله واعتقلت خمسة فلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال أمس ثلاثة وعشرين فلسطينيا في الضفة الغربية.