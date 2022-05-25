“الأرملة” إصدار جديد للشّاعر قيس حسين

صدر مؤخراً عن اتحاد الكتّاب العرب بدمشق رواية “الأرملة” للشّاعر قيس حسين. وتتناول الرّواية الآلام التي تكبّدها أهالي منطقة سورية سيطر عليها الإرهابيون والجرائم الفظيعة التي تعرّضوا لها.

ويشير حسين إلى أنّ الجرائم المذكورة في الرّواية حقيقية، إذ تمتد الأحداث من قبيل سيطرة الإرهابيين إلى بعيد خروجهم، وتظهر أساليبهم وخدعهم وكيفية تمكّنهم من السّيطرة على هذه المنطقة.

وتخوض الرّواية -بحسب حسين- في نفسية الإنسان الذي يعاني عدم انسجام قناعاته مع طبيعته، وتستخدم أسلوب الراوي العليم، بما ينسجم مع كثافة وتداخل الأحداث والتّغيرات النّفسية للشّخصيات، كما تضع مصطلح “البيئة الحاضنة” تحت المجهر.

نجوى صليبه