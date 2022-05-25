الحرارة توالي ارتفاعها وأجواء مغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً.. تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية ويكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

 

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