السيد”نصر الله”: انتصار”الجنوب”كسر صورة جيش الاحتلال الذي لا يقهر

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن انتصار عام 2000 كسر صورة جيش الاحتلال الذي لا يقهر وأعطى الأمل للفلسطينيين بالتحرير.

وقال السيد نصر الله في كلمة متلفزة بذكرى عيد المقاومة والتحرير إن المقاومة تحمي لبنان وتجبر العدو أن يكون حذراً وهي لا تحتاج إذناً من أحد لتأدية واجبها.

وأضاف السيد نصر الله إن استمرار تمادي كيان الاحتلال في العدوان على المسجد الأقصى ومدينة القدس سيؤدي إلى انفجار كبير في المنطقة والمقاومة الفلسطينية أخذت خيارها بالرد على العدوان.