بحث تعزيز التعاون السياحي السوري الأرجنتيني

بحث وزير السياحة المهندس محمد رامي رضوان مرتيني مع الدكتور ريكاردو ناصر رئيس اتحاد المؤسسات العربية الأمريكية (فيا آراب الأرجنتين) والوفد الأرجنتيني المرافق سبل تعزيز التعاون السياحي السوري الأرجنتيني، وخلال اللقاء أكد د. ناصر دور اتحاد (فيا آراب الأرجنتين) بإيصال الصورة الحقيقية حول عودة الأمن والأمان الى سورية والجهود المبذولة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب مشيرا إلى أنه سيتم العمل على استقدام مجموعات سياحية من فئة الشباب الأرجنتيني من أصول سورية لتعزيز الانتماء الوطني والاطلاع على واقع الحياة في سورية وزيارة الأماكن السياحية والأثرية بعيدا عن حملات التضليل الإعلامي الذي استهدف صورة سورية الحضارية. ولفت م. مرتيني إلى استعداد وزارة السياحة لتقديم كافة التسهيلات لاستقدام المجموعات السياحية والتنسيق مع شركات السياحة والسفر واتحاد غرف السياحة السورية، داعيا المغتربين السوريين والشعب الأرجنتيني لزيارة سورية ورؤية غناها وعراقتها بالرغم من الهجمة الإعلامية الشرسة التي تناولتها.

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