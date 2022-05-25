بدأ تعافي القطاع السياحي في دير الزور

بين رئيس غرفة السياحة في المنطقة الشرقية محمد حسن الحسين أنه يتم العمل ضمن القطاع السياحي بمحافظة دير الزور بالتعاون مع كل الجهات لإعادة الألق لهذا القطاع المهم لافتاً إلى وجود 5 منشآت ومكتبين سياحيين قيد الخدمة حالياً بينما بلغ عدد المطاعم والفنادق المصنفة بالدرجة السياحية قبل الحرب 25 منشأة و27 مكتباً للخدمات السياحية، وبالتنسيق مع مديرية السياحة تمت دعوة جميع المستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية للعودة إلى عملهم وتأهيل منشآتهم مشيراً إلى تقديم كل التسهيلات اللازمة لهم حيث تمت إعادة تفعيل العمل في السجل السياحي منذ بداية العام الجاري وتم منح 4 سجلات سياحية ونعمل حالياً على طرح عدد من المشاريع والمواقع التابعة للجهات العامة ومجلس مدينة دير الزور للاستثمار السياحي خاصة الاستراحات النهرية إضافة إلى التنسيق مع عدد من المصارف لتقديم القروض لأصحاب المنشآت السياحية كما تم وضع برامج خاصة للتدريب والتأهيل للعاملين في القطاع السياحي.