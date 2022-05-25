بمشاركة سورية انطلاق فعاليات منتدى المنافسة العربي الثالث

بمشاركة سورية انطلقت فعاليات منتدى المنافسة العربي الثالث في سلطنة عُمان، هذا وقد مثل الجانب السوري المهندس جليل إبراهيم المدير العام للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وأوضح إبراهيم خلال مداخلته ما تعرضت له سورية خلال سنوات الحرب وما تتعرض له اليوم جراء العقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري والتي تؤثر علية بشكل مباشر وتهدف إلى خنق الشعب السوري ومصادرة قراره وتطلعاته نحو الأمن والاستقرار والازدهار, وعلى هامش المؤتمر التقى ابراهيم وزير الصناعة والتجارة العماني وعدد من الوفود العربية المشاركة في المنتدى وبحث معهم العلاقات الثنائية المشتركة .