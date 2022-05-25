تزايد التحول نحو الطاقة المتجددة في درعا

بين مدير عام مؤسسة درعا لمياه الشرب المهندس محمد المسالمة أن المؤسسة تمكنت من تحويل 31 بئراً في عموم المحافظة من الضخ باستخدام الكهرباء أو الديزل الى الضخ بالاعتماد على الطاقة الشمسية.

وفي الزراعة بدأ الفلاحون بالتحول نحو الطاقات المتجددة في ظل الارتفاع الكبير بمستلزمات الإنتاج وعلى رأسها المحروقات فضلاً عن ندرتها في الاسواق وفق المهندس بسام الحشيش مدير الزراعة والإصلاح الزراعي.

كما شهدت مدينة درعا وعدد من البلدات التحول نحو الطاقة الشمسية في إنارة طرقاتها الرئيسية وساحاتها.

وبين المهندس أمين العمري رئيس مجلس مدينة درعا أن إنارة المحاور الرئيسية والأسواق التجارية في المدينة سمحت بتنشيط الحركة التجارية مساء.

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