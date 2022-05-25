جيم كاري مستعد لبطولة جزء ثان من “القناع”

أعلن الممثل الأمريكي جيم كاري، استعداده للعودة وتنفيذ جزء جديد من فيلم “القناع” بشرط واحد.

ويعد فيلم “القناع” من أهم أدوار كاري وأشهرها على الإطلاق، حيث كان السبب في ذيوع صيته وشهرته عالمياً.

ووفقًا لموقع “لوبر” الأمريكي كشف “كاري” أن السبب الوحيد الذي قد يجعله يفكر في تنفيذ جزء ثانٍ من “القناع”، أن يشرف على العمل مخرج مجنون.

وأضاف: “لن أقوم بجزء جديد لمجرد القيام بجزء جديد، سأنفذ الفكرة إذا طرحها مخرج مبدع مجنون يقدم شيئاً جديداً”، وأكد أنه ضد فكرة تنفيذ أجزاء ثانية لأعمال ناجحة بشكل عام، إلا أن لو الأمر يستدعي ذلك.

واستثنى الممثل سلسلة “سونيك”، التي نفذ جزء ثاني منها، بقوله “إن الشخصية لم تتطور في الجزء الأول لذلك لزم لها جزء ثاني”.

وصدر فيلم القناع عام 1994، وهو من بطولة كاميرون دياز وجيم كاري، ويدور حول رجل فاشل يكتشف قناعاً بمحض الصدفة يمنحه قوى خارقة ويضفي لحياته أهمية.