حريق في مخبز سلحب

أخمد عناصر إطفاء الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بالتعاون مع معمل سكر تل سلحب بحماة اليوم حريقاً اندلع في غرفة التخمير الكبيرة وعدد من المحركات والمعدات المستخدمة في عملية الخبز بمخبز سلحب الآلي ما أدى إلى خروجه من الخدمة.

وأشار مدير فرع المخابز بحماة هيثم إسماعيل إلى أن النيران تسببت بأضرار خفيفة في غرفة التخمير الأولى والقشاط والمبرد وعدد من المحركات الصغيرة واللوحات الكهربائية وبيت النار وبالتالي اقتصرت الأضرار على الماديات دون وقوع إصابات بشرية لافتاً إلى أن إنجاز أعمال صيانة الخطوط والمعدات المتضررة ومعاودة إنتاج الخبز تستغرق3 أيام.