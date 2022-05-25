خطة لصون القدود الحلبية

وضعت الأمانة السورية للتنمية برنامج (التراث الحي) مع المجتمع المحلي بمحافظة حلب المحاور الأساسية لصون القدود الحلبية التي سجلت على القائمة التمثيلية للتراث الإنساني في اليونسكو نهاية 2021 بهدف الحفاظ على هذا العنصر اللامادي الأصيل.

المحاور الأساسية لخطة الصون جاءت خلال ورشة عمل مكثفة على مدار يومين في سوق الإنتاج في حلب بمشاركة مجموعة من الجهات الحكومية والأهلية وفنانين وموسيقيين وباحثين ومهتمين بالشأن الطربي والموسيقي وفن القدود.

الورشة تناولت بعض المفاهيم العامة والمصطلحات التي يتم استخدامها في منظمة اليونسكو وتسليط الضوء على الاتفاقية الموقعة لعام 2003 والتي تعد البوصلة والمسار الذي يتم العمل وفقها لصون عناصر التراث اللامادي عبر الإدراج والحصر، كما ركزت الورشة على أهمية التناقل الرسمي وغير الرسمي للخبرة والمعرفة لعناصر القدود جيلاً بعد جيل.