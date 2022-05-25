صناعيو حماة يطالبون بدعم منشآت الصناعات النسيجية والزيوت النباتية

طالب صناعيو محافظة حماة خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة لغرفة صناعة حماة بزيادة حصص منشآتهم من الكهرباء والمازوت ودعم منشآت الصناعات النسيجية ومنح تسهيلات لترخيص منشآت متخصصة بمحصول الفستق الحلبي ودعم صناعة الزيوت النباتية وتشجيع الصناعيين على اعتماد مشاريع الطاقات البديلة ومنحهم تسهيلات وتخفيضات ولا سيما للمنشآت المتضررة من الإرهاب.

من جانبه وزير الصناعة زياد الصباغ بين أن توجيهات الحكومة خلال الفترة الراهنة تتمثل في دعم الإنتاج الزراعي والصناعي وفق الإمكانات المتاحة واستثمار المواد المتوافرة بما يغطي حاجة مختلف القطاعات الإنتاجية والتوجه نحو التصنيع الزراعي واعتماد الزراعات التعاقدية وخاصة الشوندر السكري والتعاون مع اتحاد الفلاحين والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان للتعاقد على زراعة القطن لتأمين الأقطان وبذورها لعمل منشآت الزيوت النباتية إلى جانب التسهيلات الممنوحة للصناعات والمنشآت عبر تأمين مستلزمات انتاجها كالأقطان والبذور.

في حين أشار فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية إلى أن الاتحاد يعمل على رفع المقترحات للجهات المعنية لتطوير القوانين والتشريعات التي تحمي الصناعي وتدعم المنشآت الصناعية ولا سيما بالمحروقات والكهرباء.