قوات الاحتلال الاسرائيلي تستهدف الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة

أطلقت زوارق قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الصيادين في بحر رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “جنود البحرية الإسرائيلية المتمركزين في عرض بحر رفح فتحوا نيران رشاشاتهم الثقيلة وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الإنارة تجاه الصيادين في عرض بحر رفح”.

وأشارت المصادر إلى أن “جنود الاحتلال لاحقوا الصيادين مستخدمين خراطيم المياه على بعد ثلاثة أميال بحرية غرب ميناء رفح وأجبروا الصيادين على مغادرة البحر”.

وكانت البحرية الإسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية صيادين اثنين في بحر رفح وصادرت المركب الذي كانا يعملان عليه.

كما أطلقت قوات العدو الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء النار باتجاه أراضي المواطنين شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة المحاصر.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال المتمركزة في موقع أبو مطيبق العسكري أطلقت النار صوب الأراضي الزراعية شرقي مخيم المغازي”.