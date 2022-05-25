متابعة الجهود لتنفيذ خطة زراعة الخضار بحماة

خصصت مديرية الزراعة بحماة مساحة 4468 هكتاراً  لزراعتها بمحاصيل الخضار الصيفية منها 693 هكتاراً لمحصول البندورة وذلك ضمن خطتها الزراعية للموسم الحالي.

وأوضحت المهندسة ليلى عزوز رئيسة دائرة التخطيط والتعاون الدولي أن زراعة الخضار الصيفية تلقى اهتماماً كبيراً من قبل فلاحي المحافظة بسبب قصر دورتها الإنتاجية وتوفر مياه الري ووجود أسعار تسويقية مجزية في السوق المحلية مبينة أن نسبة كبيرة من الأراضي الواقعة تحت إشراف عمل مديرية زراعة حماة مناسبة لزراعة معظم انواع المحاصيل الصيفية.

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